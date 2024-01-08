Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Maarten Paes dan Thom Haye Siap Tempur?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi kiper FC Dallas Maarten Paes siap membela Timnas Indonesia.

Dalam pengakuan Erick Thohir, keluarga Maarten Paes sampai menangis ketika kiper 26 tahun itu meminta izin untuk memperkuat Timnas Indonesia. Maarten Paes memenuhi persyaratan menjalani proses naturalisasi karena sang nenek yang asli Belanda lahir di Indonesia.

(Maarten Paes segera perkuat Timnas Indonesia)

"Ini investasi, (dia) sendiri mau memperkuat Timnas Indonesia, terharu gak? saya mah luar biasa," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Tim MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Kiper utama FC Dallas, ketika dia ketemu neneknya, orangtua, untuk pamitan memperkuat Timnas Indonesia, nangis keluarganya," kata Erick Thohir.

Kemarin di stories Instagram-nya, Maartes Paes membagikan foto tengah berada di pesawat. Ada kemungkinan eks kiper FC Utrecht ini sedang menuju Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi.

Jika itu benar adanya, proses naturalisasi Maarten Paes dapat dibarengi dengan dua pemain keturunan lain yakni Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard) dan Thom Haye (SC Heerenveen). Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ketiga nama ini dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia bertemu Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.