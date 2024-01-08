Pede Bungkam Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Bintang Irak: Peluang Singa Mesopotamia ke 16 Besar!

BINTANG Timnas Irak, Bashar Resan, penuh percaya diri bisa membungkam Timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia 2023. Dia siap memanfaatkan dengan baik laga itu untuk menjaga peluang Timnas Irak lolos ke babak 16 besar.

"Saya yakin kemenangan di laga pembuka melawan Indonesia akan membuka peluang bagi Irak untuk berhak melanjutkan," ungkap Bashar Resan, mengutip dari The Thao 247, Senin (8/1/2024).

Bashar Resan melontarkan kalimat optimistis di atas bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya Irak berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor telak 1-5 di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di sisi lain, gelandang kunci Irak itu menyadari bahwa timnya tergabung di grup yang sulit di Piala Asia 2023. Sebab, Irak segrup dengan Jepang, Timnas Indonesia, dan Vietnam di Grup D yang dinilai cukup kompetitif sehingga tidak mudah untuk melewatinya.

“Grup D merupakan grup yang cukup berimbang, tidak mudah untuk merebut tiket ke babak selanjutnya namun juga bukan tidak mungkin," kata Bashar Resan.