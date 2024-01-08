Harga Pasaran Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Kalah dari 1 Pemain Timnas Iran Ini, Shin Tae-yong Bikin Kejutan?

Harga pasaran seluruh pemain Timnas Indonesia masih kalah dari 1 pemain Iran. (Foto: PSSI)

HARGA Pasaran skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 masih kalah dari 1 pemain Timnas Iran ini. Satu pemain yang dimaksud adalah bomber FC Porto, Mehdi Taremi.

Sebelum tampil di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Iran menggelar laga uji coba di Qatar yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Januari 2024 (jam dan waktu masih belum diumumkan). Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto, laga Timnas Indonesia vs Iran tak masuk kategori tier 1.

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)

Dengan begitu, laga ini tidak memengaruhi ranking FIFA. Selain itu, baik Shin Tae-yong maupun pelatih Timnas Iran Amir Ghalenoei dapat mengganti pemain lebih dari lima personel.

"Masih sesuai tanggal 9 mas dan tidak terdaftar, hanya friendly match," kata Nova Arianto kepada Okezone.

Satu hal yang pasti, laga ini akan sangat berarti bagi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab, tim asuhannya mendapat kesempatan bersua tim peringkat 21 dunia sekaligus tim terkuat kedua di Asia.

Iran baru-baru ini juga mengalahkan tim peringkat 57 dunia, Burkina Faso, dengan skor 2-1. Hal itu menunjukan Iran sudah siap tempur di Piala Asia 2023.