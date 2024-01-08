Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mentalitas Pemain Timnas Indonesia yang Berkarier di Eropa Bikin Pelatih Libya Terkesan: Mereka Bisa Tahan Tekanan dalam Situasi Apa pun!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |11:47 WIB
Mentalitas Pemain Timnas Indonesia yang Berkarier di Eropa Bikin Pelatih Libya Terkesan: Mereka Bisa Tahan Tekanan dalam Situasi Apa pun!
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Libya, Milutin Sredojevic, tampak terkesan dengan mentalitas pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Dia takjub dengan aksi Justin Hubner cs yang dinilainya tampil dengan kinerja terbaiknya sehingga bisa menahan tekanan dalam situasi apa pun.

Sredojevic mengatakan kombinasi antara pemain yang bermain di Eropa dan Indonesia akan menjadi senjata skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Hal ini tentunya bisa membawa Timnas Indonesia berjaya.

Timnas Indonesia

“Saya tahu beberapa pemain Indonesia bermain di Eropa,” kata Sredojevic, dikutip dari Thanh Nien, Senin (8/1/2024).

“Mereka benar-benar bisa menahan tekanan dalam situasi apa pun Mereka bermain bagus, dan memberikan penampilan yang terbaik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sredojevic mengungkapkan bahwa hadirnya para pemain yang berkarier di Eropa memberikan dampak positif. Apalagi dengan kekuatan pemain abroad lainnya serta pemain yang berlaga di kompetisi lokal. Menurutnya, itu akan menjadi formula terbaik Timnas Indonesia.

“Saya percaya bahwa dengan keseimbangan sempurna antara pemain yang bermain di Eropa dan pemain yang bermain di Indonesia, dapat memberikan formula terbaik untuk gaya bermain Indonesia,” tutur Sredojevic.

Seperti diketahui, Timnas Libya berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dalam dua laga uji coba yang telah dimainkan pada 2 dan 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Di laga pertama, Skuad Garuda kalah telak 0-4, sedangkan di laga kedua kalah tipis 1-2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177862/pssi_belum_kontak_timur_kapadze_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-n3RD_large.jpg
PSSI Kontak Timur Kapadze untuk Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177852/timur_kapadze-7cnK_large.jpg
Media Uzbekistan Ikut Heboh Timnas Indonesia Diisukan Lirik Timur Kapadze Jadi Pelatih Baru: Kandidat Masuk Akal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177851/shin_tae_yong-hcgV_large.jpg
Patrick Kluivert Didepak, PSSI Disarankan Iwan Bule Reunian dengan Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177786/shin_tae_yong_bisa_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_latih_skuad_garuda_pssi-6V2R_large.jpg
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia jika Comeback ke Skuad Garuda?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634241/gelorakan-olahraga-event-padelink-2025-jadi-ajang-komunitas-berkumpul-dan-berjejaring-req.webp
Gelorakan Olahraga, Event Padelink 2025 Jadi Ajang Komunitas Berkumpul dan Berjejaring
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/cosmo_jne_vs_pangsuma_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Sengit! Cosmo JNE FC Vs Pangsuma FC Imbang 3-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement