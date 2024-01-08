Mentalitas Pemain Timnas Indonesia yang Berkarier di Eropa Bikin Pelatih Libya Terkesan: Mereka Bisa Tahan Tekanan dalam Situasi Apa pun!

PELATIH Timnas Libya, Milutin Sredojevic, tampak terkesan dengan mentalitas pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Dia takjub dengan aksi Justin Hubner cs yang dinilainya tampil dengan kinerja terbaiknya sehingga bisa menahan tekanan dalam situasi apa pun.

Sredojevic mengatakan kombinasi antara pemain yang bermain di Eropa dan Indonesia akan menjadi senjata skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Hal ini tentunya bisa membawa Timnas Indonesia berjaya.

“Saya tahu beberapa pemain Indonesia bermain di Eropa,” kata Sredojevic, dikutip dari Thanh Nien, Senin (8/1/2024).

“Mereka benar-benar bisa menahan tekanan dalam situasi apa pun Mereka bermain bagus, dan memberikan penampilan yang terbaik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sredojevic mengungkapkan bahwa hadirnya para pemain yang berkarier di Eropa memberikan dampak positif. Apalagi dengan kekuatan pemain abroad lainnya serta pemain yang berlaga di kompetisi lokal. Menurutnya, itu akan menjadi formula terbaik Timnas Indonesia.

“Saya percaya bahwa dengan keseimbangan sempurna antara pemain yang bermain di Eropa dan pemain yang bermain di Indonesia, dapat memberikan formula terbaik untuk gaya bermain Indonesia,” tutur Sredojevic.

Seperti diketahui, Timnas Libya berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dalam dua laga uji coba yang telah dimainkan pada 2 dan 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Di laga pertama, Skuad Garuda kalah telak 0-4, sedangkan di laga kedua kalah tipis 1-2.