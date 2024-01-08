Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Timnas Indonesia Langsung Latihan Setelah Adzan Maghrib, Shin Tae-yong Kena Tegor

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |10:25 WIB
Gara-Gara Timnas Indonesia Langsung Latihan Setelah Adzan Maghrib, Shin Tae-yong Kena Tegor
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-gara Timnas Indonesia langsung latihan setelah adzan maghrib, Shin Tae-yong kena tegor. Hal ini diungkap oleh eks anggota Exco PSSI, Hasani Abdulgani.

Hasani Abdulgani mengatakan bahwa Shin Tae-yong sempat mendapat komplain dari pengurus PSSI dan pemain terkait jadwal latihan yang diterapkannya. Pasalnya, STY -sebutan akrab Shin Tae-yong- tetap menggelar latihan saat adzan maghrib berkumandang.

Shin Tae-yong

Mendapati hal ini, pertemuan akhirnya digelar antara pengurus PSSI dan juga Shin Tae-yong. Hasani mengatakan bahwa saat diberi tahu perihal komplain tersebut, Shin Tae-yong langsung menerima dengan baik keluhan itu.

“Ketika interview, kita sudah mengingatkan, ini kita jadi enggak ambil STY, kenapa? Ini orang Korea, disiplinnya sangat tinggi. Orang kita pokoknya bentrok saja (dengan sikap Shin Tae-yong). Kalau itu kita setujui, bisa kita maklumi, ambil,” ungkap Hasani Abdulgani di channel Youtube Hasani’s Corner.

“Nah, kalau kini orang komplain dengan cara STY, itu banyak sekali orang komplain, itu karena saya mengetahui karena saya ada di dalam, kita enggak pernah menyampaikan,” lanjutnya.

“STY ini enggak ngerti kondisi kita. Contoh waktu itu dikomplain, ini menjadi isu besar di kalangan kita, tetap latihan tetapi magrib, ini banyak pemain komplain dan pengurus tidak nyaman,” jelas Hasani Abdulgani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177786/shin_tae_yong_bisa_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_latih_skuad_garuda_pssi-6V2R_large.jpg
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia jika Comeback ke Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177770/shin_tae_yong_menyukai_unggahan_mochamad_iriawan_yang_minta_sty_balik_ke_timnas_indonesia_shintaeyong7777-ujQw_large.jpg
Shin Tae-yong Sukai Unggahan Iwan Bule yang Minta PSSI Kembali Kontrak STY sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634249/hasil-drawing-sepak-bola-sea-games-2025-indonesia-bentrok-myanmar-filipina-dan-singapura-esl.webp
Hasil Drawing Sepak Bola SEA Games 2025: Indonesia Bentrok Myanmar, Filipina, dan Singapura
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/cosmo_jne_vs_pangsuma_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Sengit! Cosmo JNE FC Vs Pangsuma FC Imbang 3-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement