Gara-Gara Timnas Indonesia Langsung Latihan Setelah Adzan Maghrib, Shin Tae-yong Kena Tegor

GARA-gara Timnas Indonesia langsung latihan setelah adzan maghrib, Shin Tae-yong kena tegor. Hal ini diungkap oleh eks anggota Exco PSSI, Hasani Abdulgani.

Hasani Abdulgani mengatakan bahwa Shin Tae-yong sempat mendapat komplain dari pengurus PSSI dan pemain terkait jadwal latihan yang diterapkannya. Pasalnya, STY -sebutan akrab Shin Tae-yong- tetap menggelar latihan saat adzan maghrib berkumandang.

Mendapati hal ini, pertemuan akhirnya digelar antara pengurus PSSI dan juga Shin Tae-yong. Hasani mengatakan bahwa saat diberi tahu perihal komplain tersebut, Shin Tae-yong langsung menerima dengan baik keluhan itu.

“Ketika interview, kita sudah mengingatkan, ini kita jadi enggak ambil STY, kenapa? Ini orang Korea, disiplinnya sangat tinggi. Orang kita pokoknya bentrok saja (dengan sikap Shin Tae-yong). Kalau itu kita setujui, bisa kita maklumi, ambil,” ungkap Hasani Abdulgani di channel Youtube Hasani’s Corner.

“Nah, kalau kini orang komplain dengan cara STY, itu banyak sekali orang komplain, itu karena saya mengetahui karena saya ada di dalam, kita enggak pernah menyampaikan,” lanjutnya.

“STY ini enggak ngerti kondisi kita. Contoh waktu itu dikomplain, ini menjadi isu besar di kalangan kita, tetap latihan tetapi magrib, ini banyak pemain komplain dan pengurus tidak nyaman,” jelas Hasani Abdulgani.