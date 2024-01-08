Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Revel vs PSG di Piala Prancis 2023-2024: Ngamuk, Les Parisiens Menang 9-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |04:48 WIB
Hasil Revel vs PSG di Piala Prancis 2023-2024: Ngamuk, <i>Les Parisiens</i> Menang 9-0!
PSG menang 9-0 atas Revel di Piala Prancis 2023-2024. (Foto: Reuters)
CASTRES – Paris Saint-Germain (PSG) melibas tim kasta keenam Liga Prancis, US Revel dengan sembilan gol tanpa balas di babak 64 besar Piala Prancis 2023-2024, Senin (8/1/2024) dini hari WIB. Kemenangan telak 9-0 yang diraih PSG itu diraih saat mereka bermain di Stade Pierre-Fabre.

Menghadapi tim yang jauh di bawah PSG, Luis Milla justru tetap memainkan para pemain utamanya. Pelatih PSG itu terlihat masih memainkan Kylian Mbappe, Marco Asensio, hingga Goncalo Ramos di starting line up.

Tak ayal PSG pun tampil amat perkasa di laga kontra Revel tersebut. Laga baru berjalan 16 menit, tim berjuluk Les Parisiens itu langsung unggul berkat gol Mbappe.

Lalu gol kedua PSG datang dari aksi gol bunuh diri pemain Revel di menit 38. Babak pertama pun ditutup dengan gol Marco Asensio dan Mbappe lagi pada menit 43 dan 45.

Revel vs PSG

PSG lantas menutup babak pertama dengan keunggulan 4-0 atas tim tuan rumah. Menariknya, skor tersebut masih berlanjut, dan lebih banyak lagi tercipta di babak kedua.

Mbappe bahkan masih mencetak gol lagi di babak kedua. Hal itu membuat Mbappe sukses mencatatkan hattrick pada laga Piala Prancis 2023-2024 tersebut.

Halaman:
1 2
      
