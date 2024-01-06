Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Cristiano Ronaldo saat Pertemuan Terakhir dengan Lionel Messi di Pertandingan PSG vs Riyadh All Star

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:55 WIB
Kata-Kata Cristiano Ronaldo saat Pertemuan Terakhir dengan Lionel Messi di Pertandingan PSG vs Riyadh All Star
Cristiano Ronaldo mengeluarkan kata-kata setelah bertemu Lionel Messi terakhir kali (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

KATA-KATA Cristiano Ronaldo saat pertemuan terakhir dengan Lionel Messi di pertandingan PSG vs Riyadh All Stars mencuri perhatian. Sebab, penggemar masih mengenangnya.

Seperti diketahui, dua pemain terbaik di dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi saat ini tidak lagi berlaga di kompetisi yang sama. Tidak hanya itu, keduanya juga tidak lagi di benua yang sama sehingga tidak akan mungkin klubnya saling bertemu.

PSG vs Riyadh All Star

Ronaldo dan Messi telah menjalin rivalitas individu yang sangat panjang sejak tahun 2000-an. Puncaknya terjadi saat keduanya membela dua klub raksasa asal Spanyol yang juga saling terlibat rivalitas panas, yakni Real Madrid dan Barcelona.

Namun hal itu perlahan berubah saat Ronaldo pindah ke Juventus pada 2018. Kembali ke Manchester United pada 2021, hingga akhirnya berlabuh ke Arab Saudi bersama Al Nassr pada 2023, Hal ini membuat keduanya jarang bertemu.

Namun pada awal kepindahannya ke Arab Saudi, Cristiano Ronaldo berkesempatan untuk kembali bertemu dengan Messi dalam sebuah laga amal yang digelar dengan mempertemukan Riyadh All Star, tim gabungan klub-klub besar di Riyadh termasuk Al Nassr dengan tim Lionel Messi sebelumnya, Paris Saint Germain.

Pada pertandingan yang digelar di King Fahd Stadium, Jumat, 20 Januari 2023 itu, Ronaldo dan Messi sama-sama bermain bagus dan mencetak gol. Bedanya, Ronaldo sukses mencetak gol, sedangkan Messi hanya satu gol.

Kendati demikian, laga berakhir untuk kemenangan tim Lionel Messi dengan skor akhir adalah 5-4. Di laga itu, momen hangat terlihat di Ronaldo dan Messi yang telah sangat lama terlibat persaingan panas saling berpelukan.

Halaman:
1 2
      
