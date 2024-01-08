Meski Permainan Juventus Tak Menarik, Vladimir Jugovic Jagokan Pasukan Massimiliano Allegri untuk Juara Liga Italia 2023-2024

TURIN – Juventus saat ini bersaing ketat dengan Inter Milan untuk mengincar gelar juara Liga Italia 2023-2024. Menanggapi persaingan itu, mantan penggawa Juventus, Vladimir Jugovic pun percaya diri, Bianconeri –julukan Juventus– yang bakal menguasai scuetto di musim ini.

Alasannya sederhana, Jugovic menilai faktor sang pelatih, Massimiliano Allegri yang akan berperan penting atas keberhasilan Juventus di musim 2023-2024 ini. Ia merasa permainan Juventus memang kurang menghibur, namun Allegri memiliki kualitas untuk bisa membawa timnya menang.

Vladimir Jugovic pun menilai Allegri bakal berusaha membawa Juventus meraih hasil maksimal lewat racikan taktik dan strategi terbaik. Jadi, dia nilai pelatih itu selalu punya ambisi.

"Allegri adalah pelatih yang selalu bertujuan untuk menang dan itu bukan hal kecil," kata Vladimir Jugovic dilansir dari Tuttomercato, Senin (8/1/2024).

Pria berusia 54 tahun itu mengatakan Allegri mengupayakan permainan agar Juventus agar bisa menang, bukan menghibur. Itulah karakter yang dimiliki pelatih tersebut.

"Dia tidak akan memiliki permainan yang menghibur seperti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, tetapi hasil berbicara untuknya. Dia seorang pemenang dan pengalamannya akan menjadi nilai tambah," asmbung Jugovic.