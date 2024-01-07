Erick Thohir Sebut Laga Kontra Iran Jadi Uji Mental untuk Para Pemain Timnas Indonesia

Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

DOHA - Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Iran di Doha, Qatar, Selasa (9/1/2023). Laga itu menjadi uji coba terakhir sebelum Marc Klok dan kolega tampil pada Piala Asia 2023.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berada satu grup bersama Jepang, Irak, dan Vietnam dalam Grup D. Piala Asia 2023 akan berlangsung sejak 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut laga uji coba kontra Iran untuk menguatkan mental para pemain jelang tampil di Piala Asia 2023 nanti. Pasukan Shin Tae-yong pun diminta untuk memaksimalkan laga uji coba tersebut.

"Sekarang saatnya uji nyali dan mental melawan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia, Iran," kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Minggu (7/1/2023)

Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya memang sengaja memberikan lawan-lawan kuat untuk Timnas Indonesia. Itu agar tim asuhan Shin Tae-yong tersebut matang untuk Piala Asia.

"Pertandingan ini modal penting sebelum Timnas menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia," katanya.