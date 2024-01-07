Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Siap Bersaing di AFC Asian Cup Qatar 2023, Tonton Live di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |16:54 WIB
Timnas Indonesia Siap Bersaing di AFC Asian Cup Qatar 2023, Tonton Live di Vision+
Timnas Indonesia akan berlaga di ajang Piala Asia 2023 pada 12 Januari mendatang (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - PSSI resmi mengumumkan total 26 pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga dalam AFC Asian Cup Qatar 2023 atau dikenal sebagai Piala Asia 2023 Qatar yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

Indonesia berkesempatan untuk masuk dalam daftar negara yang bertanding dan tergabung dalam grup D dengan lawan yang berat yaitu Irak, Vietnam dan Jepang di fase penyisihan grup. Terakhir kali Indonesia bermain dalam Piala Asia pada tahun 2007 sekaligus sebagai tuan rumah.

 

Dari seluruh pemain Timnas Indonesia ada beberapa pemain naturalisasi yang bergabung seperti Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Baggott, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Marc Klok, Ivar Jenner, dan Rafael Struick.

Setelah lolos dari babak kualifikasi, Skuad Garuda yang berada dalam pengawasan Shin Tae Yong ini sedang menjalani sejumlah latihan dan pemulihan fisik di Turki agar stamina mereka tetap terjaga sepanjang pertandingan.

Latihan intensif dijadwalkan mulai dari 20 Desember 2023 - 6 Januari 2024 mendatang. Nantinya, setelah melakukan sejumlah laga penyisihan, tim yang berhasil lolos dari babak semifinal akan melaju ke laga final yang digelar pada 10 Februari 2024.

Berikut daftar pemain Timnas Indonesia yang berlaga di AFC Asian Cup Qatar 2023:

KIPER

Syahrul Trisna (Persikabo)

Muhamad Riyandi (Persis Solo)

Ernando Ari Sutaryadi (Persebaya Surabaya)

BELAKANG

Justin Hubner (Wolverhampton)

M. Edo Febriansah (Persib Bandung)

Wahyu Prasetyo (PSIS Semarang)

Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Jordi Amat (Johor Darul Tazim FC)

Elkan Baggott (Ipswich Town)

Sandy Walsh (KV Mechelen)

Shayne Pattynama (Viking FK)

Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons)

Pratama Arhan (Tokyo Verdy)

TENGAH

Saddil Ramdani (Sabah FC)

Marc Klok (Persib Bandung)

Ricky Kambuaya (Dewa United)

Witan Sulaeman (Persija Jakarta)

Egy Maulana Vikri (Dewa United)

Yakob Sayuri (PSM Makassar)

Marselino Ferdinan (KMSK Deinze)

Ivar Jenner (Jong Utrecht)

DEPAN

Hokky Caraka (PSS Sleman)

Ramadhan Sananta (Persis Solo)

Dendy Sulistyawan (Bhayangkara Presisi FC)

Dimas Drajad (Persikabo)

Rafael Struick (ADO Den Haag)

