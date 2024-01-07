Jadi Tim dengan Skuad Termuda di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Siap Curi Perhatian di Qatar

ANTALYA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tampaknya akan menjadi salah satu pusat perhatian di Piala Asia 2023. Sebab penampilan mereka akan dipantau mengingat Timnas Indonesia adalah tim dengan skuad termuda di kompetisi sepakbola Benua Asia tersebut.

Ya, Timnas Indonesia dinobatkan sebagai skuad termuda di Piala Asia 2023. Rata-rata pemain Timnas Indonesia berusia 24,33 tahun.

Sebelumnya, Shin Tae-yong telah mengumumkan 26 pemain untuk tampil di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Adam Alis (Borneo FC) dan Arkhan Fikri (Arema FC) menjadi dua pemain yang dicoret pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Sementara media asing berbasis data, Footy Rankings menyebut Timnas Indonesia menjadi tim dengan usia pemain termuda di Piala Asia 2023, yakni 24,33. Sedangkan, Lebanon menjadi tim dengan pemain usia tertua di ajang tersebut, yakni 29,76 tahun.

Lebih lanjut, Footy Rankings menyebut terdapat dua tim lainnya yang memiliki usia rata-rata di 24 tahun di Piala Asia 2023. Selain Timnas Indonesia, Tajikistan memiliki rata-rata pemain berusia 24,62 dan Kirgistan memiliki usia rata-rata pemain 24,99 tahun.

Dara 26 pemain yang terpilih, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, dan Hokky Caraka menjadi pemain termuda di Timnas Indonesia karena baru berusia 19 tahun. Sedangkan, Jordi Amat menjadi pemain tertua yang dimiliki SKuad Garuda untuk tampil di Piala Asia 2023, karena sudah menginjak usia 31 tahun.