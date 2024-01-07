Tampil di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Ikut Promosikan Tanah Air di Qatar

Timnas Indonesia ikut promosikan Tanah Air selama tampil di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

DOHA - Tampilnya Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar ternyata berdampak baik ke sektor lainnya. Salah satunya aksi pasukan Shin Tae-yong itu bisa menjadi ajang promosi budaya Indonesia ke masyarakat Qatar.

Sebagaimana yang dikatakan Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Doha, Ali Murtado, hadirnya skuad Garuda di Piala Asia 2023 akan dimaksimalkan untuk mempromosikan berbagai hal tentang Tana Air di Qatar.

Tim asuhan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Jepang, Irak, dan Vietnam pada fase Grup D Piala Asia 2023. Ajang itu akan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 10 februari 2024.

Ali Murtado mengatakan, bagi KBRI Doha, perhelatan Piala Asia 2023, bukan hanya soal perayaan tampilnya Timnas Indonesia, tetapi wahana untuk melipatgandakan promosi tentang Indonesia di Qatar. Sebab, Qatar selama ini dikenal sebagai tujuan bagi turis dan pendatang dari banyak negara.

Sebatas informasi, WNI di Qatar sendiri saat ini berjumlah sekira 23.000 jiwa. Mereka sebagian besar bekerja di sektor profesional dan sebagian kecil lain bekerja di sektor domestik.