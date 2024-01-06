Media Malaysia Ejek Timnas Indonesia dan Thailand yang Kompak Kalah: Sang Garuda dalam Momentum Buruk!!

Media Malaysia ejek Timnas Indonesia dan Thailand yang senasib jelang Piala Asia 2023. (Foto: Makan Bola)

MEDIA Malaysia, Makan Bola, mengejek Timnas Indonesia dan Thailand gara-gara bernasib serupa jelang Piala Asia 2023. Makan Bola menilai kedua tim Asia Tenggara tersebut harus mengalami ujian yang berat usai menelan kekalahan di laga uji coba.

"Indonesia dan Thailand Alami Nasib Serupa ke Piala Asia," bunyi judul artikel yang dibuat Makan Bola.

"Indonesia dan Thailand menghadapi ujian yang cukup hebat sebelum melangkah ke pentas Piala Asia yang bakal berlangsung tidak lama lagi," imbuh Makan Bola.

"Sang Garuda sedang dalam momentum buruk, sementara Thailand masih dalam tahap penyesuaian dengan filosofi yang diterapkan pelatih kepala baru, Masatada Ishii," tulisnya lagi.

Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya di laga uji coba jilid I, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB. Kemudian pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia lagi-lagi kalah dari Libya kali ini degan skor 1-2.

"Kekalahan kedua dari Libya pada laga hari ini membuat peringkat Indonesia terpuruk dengan penurunan lebih dari -2,07 poin FIFA," tulis Makan Bola.