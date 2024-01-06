Elkan Baggott Ngamuk Dipepet Pemain Timnas Libya, Didorong Sampai Terjatuh!

ELKAN Baggott ngamuk dipepet pemain Timnas Libya. Bek 21 tahun itu sampai-sampai mendorong sang pemain lawan sampai terjatuh.

Semalam, Timnas Indonesia untuk kedua kalinya bersua Libya di Antalya, Turki. Hasilnya, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya.

Meski kalah 1-2, permainan Timnas Indonesia sudah jauh lebih baik ketimbang saat kalah 0-4 di pertemuan pertama yang berlangsung pada Selasa, 2 Januari 2024 malam WIB., Salah satu alasan Timnas Indonesia kalah tipis di pertemuan kedua karena keberadaan Elkan Baggott. Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini tampil tangguh.

Dalam duel-duel udara di pertahanan Timnas Indonesia, Elkan Baggott tak pernah kalah. Bahkan di pengujung babak kedua, bek milik Ipswich Town ini melakukan tekel krusial untuk menggagalkan peluang matang pemain Timnas Libya.

Efek memiliki postur yang menjulang, keberadaan Elkan Baggott selalui diwaspadai pemain belakang Libya. Tiap kali Timnas Indonesia mendapatkan sepak pojok atau lemparan ke dalam yang bakal dilepaskan Pratama Arhan, Elkan Baggott selalu dikawal dua pemain Libya.

Gemas dipepet dua pemain Libya tiap kali Timnas Indonesia mendapatkan sepak pojok atau lemparan ke dalam, Elkan Baggot akhirnya gusar. Dijaga dua pemain sekaligus yakni Ali Almurasti dan Daniel Elfadli, Elkan Baggott berontak.