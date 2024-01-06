Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Ngamuk Dipepet Pemain Timnas Libya, Didorong Sampai Terjatuh!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |10:51 WIB
Elkan Baggott Ngamuk Dipepet Pemain Timnas Libya, Didorong Sampai Terjatuh!
Elkan Baggott sempat kesal dipepet dua pemain Timnas Libya. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

ELKAN Baggott ngamuk dipepet pemain Timnas Libya. Bek 21 tahun itu sampai-sampai mendorong sang pemain lawan sampai terjatuh.

Semalam, Timnas Indonesia untuk kedua kalinya bersua Libya di Antalya, Turki. Hasilnya, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya.

Elkan Baggott

Meski kalah 1-2, permainan Timnas Indonesia sudah jauh lebih baik ketimbang saat kalah 0-4 di pertemuan pertama yang berlangsung pada Selasa, 2 Januari 2024 malam WIB., Salah satu alasan Timnas Indonesia kalah tipis di pertemuan kedua karena keberadaan Elkan Baggott. Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini tampil tangguh.

Dalam duel-duel udara di pertahanan Timnas Indonesia, Elkan Baggott tak pernah kalah. Bahkan di pengujung babak kedua, bek milik Ipswich Town ini melakukan tekel krusial untuk menggagalkan peluang matang pemain Timnas Libya.

Efek memiliki postur yang menjulang, keberadaan Elkan Baggott selalui diwaspadai pemain belakang Libya. Tiap kali Timnas Indonesia mendapatkan sepak pojok atau lemparan ke dalam yang bakal dilepaskan Pratama Arhan, Elkan Baggott selalu dikawal dua pemain Libya.

Gemas dipepet dua pemain Libya tiap kali Timnas Indonesia mendapatkan sepak pojok atau lemparan ke dalam, Elkan Baggot akhirnya gusar. Dijaga dua pemain sekaligus yakni Ali Almurasti dan Daniel Elfadli, Elkan Baggott berontak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177591/hokky_caraka-BKft_large.jpg
Hokky Caraka: Patrick Kluivert Orang Baik, Cuma Lagi Kurang Beruntung Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177574/louis_van_gaal_pernah_gagal_meloloskan_timnas_belanda_ke_piala_dunia_2002_fifacom-alsp_large.jpg
Kisah Louis van Gaal Gagal Loloskan Timnas Belanda ke Piala Dunia 2002, Cocok Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177567/patrick_kluivert-C9EG_large.jpg
Kisah Patrick Kluivert yang Bikin Peringkat FIFA Timnas Indonesia Disalip Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177560/timnas_jepang_dan_timnas_indonesia-40jv_large.jpg
Media Jepang Sebut 8 Negara Termasuk Indonesia Berpotensi Keluar dari AFC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633663/generasi-muda-voli-indonesia-siap-menggebrak-asia-di-3rd-asian-youth-games-bahrain-2025-kbw.webp
Generasi Muda Voli Indonesia Siap Menggebrak Asia di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
Kehilangan 41 Emas, Indonesia Tetap Targetkan Finis 3 Besar di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement