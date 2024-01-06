Media Malaysia Ledek Timnas Indonesia yang Gagal Balaskan Dendam ke Libya: Dibantai Sekali Lagi

MEDIA Malaysia, Makan Bola, ledek Timnas Indonesia yang gagal balaskan dendam ke Timnas Libya dalam laga uji coba jilid II semalam. Mereka menulis skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dibantai Libya, meski hanya menelan kekalahan tipis.

"Indonesia Dibantai Libya Sekali Lagi," tulis Makan Bola dikutip, Sabtu (6/1/2024).

"Hasrat Indonesia untuk membalas dendam terhadap Libya tidak menjadi kenyataan setelah sekali lagi kalah dalam pertandingan persahabatan," sambung media Malaysia.

Media Malaysia itu juga menyoroti kegagalan Justin Hubner dalam memaksimalkan peluang. Sebab, tendangan pemain anyar naturalisasi Indonesia itu pada menit ke-86 masih bisa dihentikan kiper Libya dengan kakinya.

"Indonesia mempunyai peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-86, namun percobaan Justin Hubner dari dalam kotak penalti masih bisa diselamatkan penjaga gawang Libya," tulis Makan Bola.