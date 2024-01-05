5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari Libya di Laga Jilid 2, Nomor 1 Rizky Ridho Kurang Fokus!

TERDAPAT 5 penyebab Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya di laga jilid 2 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Garuda lagi-lagi kalah dari Libya, terbaru pasuka Shin Tae-yong itu tumbang usai kedua tim bentrok di Titan Mardan Stadium, Antalya, Turki, pada Jumat (5/1/2024) malam WIB.

Seperti yang diketahui, dalam duel jilid pertama yang digelar 2 Januari 2024 lalu Timnas Indonesia dihabisi 0-4 oleh Libya. Kali ini, dengan kekuatan yang berbeda Timnas Indonesia nyatanya masih kalah dengan skor 1-2 dari klub asal Afrika tersebut.

Bedanya Timnas Indonesia di jilid kedua dapat memberikan perlawanan, bahkan mendominasi permainan. Namun, semua itu masih belum cukup bagi Rafael Struick dan kawan-kawan untuk menan. Lantas apa yang membuat Timnas Indonesia kalah?

Berikut 5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari Libya di Laga Jilid 2:

5. Marselino Ferdinan Melempem





Sebagai gelandang serang, Marselino Ferdinan memiliki peran vital karena bertugas mengirimkan bola ke lini depan. Namun, Marselino yang biasanya tampil apik justru melempem di laga jilid kedua kontra Libya.

Mulai dari salah passing, kehilangan bola, sampai membuang peluang pun terlihat dalam permainan Marselino. Meski begitu, bukan berarti pemain KMSK Deinze itu main buruk, sebab penampilannya bersama Ivar Jenner dan Justin Hubner begitu solid.

4. Banyak Buang Peluang





Berdasarkan laporan dari Soccerway, memiliki sembilan tembakan ke area pertahanan Libya. Padahal Libya hanya mampu menciptakan lima tembakan.

Sayangnya, dari sembilan peluang itu tujuh di antaranya justru tidak shot on goal. Kebanyakan bola lebih sering melebar dan hal tersebut karena buruknya penyelesaian akhir.