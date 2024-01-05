Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Sempat Unggul, Garuda Justru Ketinggalan 1-2

ANTALYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sementara tertinggal 1-2 dari Libya dalam laga uji coba yang berlangsung di Titanic Mardan Stadium, Antalya, Turki, pada Jumat (5/1/2024) malam WIB. Pertemuan Libya jilid kedua itu awalnya berjalan bagus, karena Garuda sempat unggul lebih dulu.

Akan tetapi, Libya mampu membalas lewat dua gol dan membuat Timnas Indonesia pun harus rela menutup babak pertama dengan kondisi ketinggalan. Jelas Shin Tae-yong harus mengubah strategi jika tak mau Timnas Indonesia tertinggal lebih jauh.

Jalannya Pertandingan

Ya, Timnas Indonesia menjadi tim yang pertama unggul. Berawal dari Ivar Jenner, pemain Jong Utrecht itu langsung meneruskan umpan kepada Yakob Sayuri.

Yakob yang berdiri bebas tanpa kawalan pada akhirnya mampu mencetak gol usai melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti. 1-0 untuk Timnas Indonesia di menit keenam.

Sayangnya, tiga menit berselang Libya berhasil menyamakan kedudukan. Osama Mukhtar mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di mulut gawang Garuda.

Setelah itu, Timnas Indonesia dan Libya terus jual beli serangan. Pada menit ke-20, lagi-lagi gawang Timnas Indonesia kawalan Ernando Ari bergetar.