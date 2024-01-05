Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Sempat Unggul, Garuda Justru Ketinggalan 1-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:49 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Sempat Unggul, Garuda Justru Ketinggalan 1-2
Selebrasi Yakob Sayuri usai cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Libya. (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sementara tertinggal 1-2 dari Libya dalam laga uji coba yang berlangsung di Titanic Mardan Stadium, Antalya, Turki, pada Jumat (5/1/2024) malam WIB. Pertemuan Libya jilid kedua itu awalnya berjalan bagus, karena Garuda sempat unggul lebih dulu.

Akan tetapi, Libya mampu membalas lewat dua gol dan membuat Timnas Indonesia pun harus rela menutup babak pertama dengan kondisi ketinggalan. Jelas Shin Tae-yong harus mengubah strategi jika tak mau Timnas Indonesia tertinggal lebih jauh.

Jalannya Pertandingan

Ya, Timnas Indonesia menjadi tim yang pertama unggul. Berawal dari Ivar Jenner, pemain Jong Utrecht itu langsung meneruskan umpan kepada Yakob Sayuri.

Yakob yang berdiri bebas tanpa kawalan pada akhirnya mampu mencetak gol usai melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti. 1-0 untuk Timnas Indonesia di menit keenam.

Timnas Indonesia

Sayangnya, tiga menit berselang Libya berhasil menyamakan kedudukan. Osama Mukhtar mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di mulut gawang Garuda.

Setelah itu, Timnas Indonesia dan Libya terus jual beli serangan. Pada menit ke-20, lagi-lagi gawang Timnas Indonesia kawalan Ernando Ari bergetar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177164/rizky_ridho-bTuE_large.jpg
Pasang Badan, Pelatih Persija Jakarta Bela Rizky Ridho yang Blunder Fatal saat Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177257/calvin_verdonk_ikut_pasang_badan_untuk_erick_thohir-cBoH_large.jpg
Ikuti Jay Idzes, Calvin Verdonk Pasang Badan untuk Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177249/pengamat_memuji_keputusan_pssi_memecat_patrick_kluivert-b1xp_large.jpeg
Pengamat Puji Keputusan PSSI Pecat Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177234/erick_thohir_irit_bicara_mengenai_pemecatan_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-yzHI_large.jpg
Erick Thohir Irit Bicara saat Ditanya Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633149/anak-panah-penabur-harapan-indah-hantam-target-borong-puluhan-medali-di-mawas-archery-competition-7-hte.webp
Anak Panah Penabur Harapan Indah Hantam Target, Borong Puluhan Medali di Mawas Archery Competition 7
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/francesco_acerbi.jpg
Inter Milan Bersiap Cuci Gudang! Mkhitaryan hingga Acerbi Bakal Dibuang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement