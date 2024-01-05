Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Rizky Ridho Blunder, Garuda Tertinggal 1-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:26 WIB
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Rizky Ridho Blunder, Garuda Tertinggal 1-2
Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
A
A
A

ANTALYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sementara tertinggal 1-2 dari Libya dalam laga uji coba jilid kedua, pada Jumat (5/1/2024) malam WIB. Bermain di Titanic Mardan Stadium, Antalya, Turki, Garuda tertinggal gara-gara gol dari Ahmed Ekrawa di menit 19.

Nahasnya, gol kedua Libya itu tercipta karena kesalahan dari pemain belakang Timnas Indonesia. Adalah Rizky Ridho yang melakukan blunder karena salah memberikan umpan.

Rizky Ridho bermaksud melakukan backpass kepada kiper Ernando Ari, namun bola justru terlalu pelan dan diambil alih Ekrawa yang dengan mudah memasukkan bola tersebut ke gawang Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177432/patrick_kluivert-3YCf_large.jpg
Dipecat, Patrick Kluivert Disebut Datang ke Timnas Indonesia di Momen yang Tidak Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177376/jordi_cruyff_bisa_menjadi_pelatih_caretaker_timnas_indonesia_pada_november_2025_jordicruyff-uGVy_large.jpg
Tak Dipecat, Jordi Cruyff Mainkan Formasi Apa jika Pimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177374/berikut_lima_pelatih_dengan_masa_jabatan_tersingkat_di_timnas_indonesia-DTPx_large.jpg
5 Pelatih dengan Masa Jabatan Tersingkat di Timnas Indonesia, Nomor 1 Bukan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177363/patrick_kluivert-Ii9k_large.jpg
Usai Dipecat dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Langsung Tutup Kolom Komentar di Instagram
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633411/perjalanan-singkat-patrick-kluivert-bersama-timnas-indonesia-yang-berujung-kecewa-vsg.webp
Seumur Jagung Patrick Kluivert Bersama Timnas Indonesia Berujung Kecewa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/patrick_kluivert_2.jpg
Postingan Patrick Kluivert Usai Dipecat PSSI Tembus 156 Ribu Like, Kolom Komentar Ditutup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement