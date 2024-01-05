Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Rizky Ridho Blunder, Garuda Tertinggal 1-2

ANTALYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sementara tertinggal 1-2 dari Libya dalam laga uji coba jilid kedua, pada Jumat (5/1/2024) malam WIB. Bermain di Titanic Mardan Stadium, Antalya, Turki, Garuda tertinggal gara-gara gol dari Ahmed Ekrawa di menit 19.

Nahasnya, gol kedua Libya itu tercipta karena kesalahan dari pemain belakang Timnas Indonesia. Adalah Rizky Ridho yang melakukan blunder karena salah memberikan umpan.

Rizky Ridho bermaksud melakukan backpass kepada kiper Ernando Ari, namun bola justru terlalu pelan dan diambil alih Ekrawa yang dengan mudah memasukkan bola tersebut ke gawang Timnas Indonesia.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: