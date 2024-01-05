Iqbal Gwijangge Rasakan Keuntungan Besar Tampil di Piala Dunia U-17

Iqbal Gwijangge dan pada pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

JAKARTA Pemain Timnas Indonesia U-20, Iqbal Gwijangge menyatakan pengalaman tampil pada Piala Dunia U-17 2023 meninggalkan kesan mendalam dan banyak manfaat. Dia nilai itu sangat penting menunjang kariernya yang kini promosi ke U-20.

Sebagaimana diketahui, tim asuhan Bima Sakti itu tidak mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia U-17. Sebab, Timnas Indonesia U-17 hanya duduk di peringkat ajang itu beberapa waktu lalu.

Iqbal Gwijangge mengatakan sangat bahagia pernah tampil pada Piala Dunia U-17. Dia nilai itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa.

"Banyak ya, saya juga melawan tim-tim dunia. Kita banyak belajar selama pertandingan di grup dan saya rasa semua pemain ambil banyak pelajaran," kata Iqbal di Jakarta, Kamis (4/1/2023).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan seperti para pemain lainnya juga mendapatkan manfaat dari ajang itu. Menurutnya, manfaat itu bisa menjadi modal agar makin berkembang ke depan.

"Saya harap kita semua bisa bawa ilmu itu sampai seumur hidup," katanya.