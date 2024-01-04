Diubah Jadi Gelandang saat TC Timnas Indonesia U-20, Iqbal Gwinjangge: Saya Ikut Kebutuhan Pelatih Indra Sjafri

JAKARTA – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Iqbal Gwijangge mengalami perubahan posisi saat menjalani pemusatan latihan (TC). Ia yang awalnya bermain sebagai bek, kini dipaksa sang pelatih Indra Sjafri untuk menjadi gelandang.

Menanggapi perubahan posisi itu, Iqbal pun mengaku tak masalah. Sebab ia siap mengikuti kebutuhan Indra Sjafri.

Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) tahap kedua di Jakarta yang diikuti sebanyak 34 pemain. Indra Sjafri terus memoles skuadnya dengan menggelar sesi latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Di akhir latihan, Timnas Indonesia U-20 menggelar sesi internal game. Dalam sesi tersebut, terlihat Iqbal memainkan peran baru. Jika di Timnas Indonesia U-17 dia bermain sebagai posisi, pada sesi internal game tadi dia justru main sebagai gelandang.

Iqbal pun tidak masalah dengan peran barunya tersebut. Kapten Timnas Indonesia U-17 ini menegaskan akan selalu menjalani instruksi yang diberikan oleh pelatih. Dia justru mendapat pelajaran dengan bermain di dua posisi saat ini.

“Tidak ada masalah dengan posisi baru, saya akan mengikuti sesuai kebutuhan pelatih. Mau jadi bek tengah atau pun gelandang, saya siap selalu,” kata Iqbal kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (4/1/2024).