HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipercaya Jadi Kapten di Laga Timnas Indonesia vs Libya, Jordi Amat: Momen yang Sangat Spesial!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:10 WIB
Dipercaya Jadi Kapten di Laga Timnas Indonesia vs Libya, Jordi Amat: Momen yang Sangat Spesial!
Pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat. (Foto: Instagram/jordiamat5)
A
A
A

ANTALYA – Meski menelan kekalahan telak 0-4, laga Timnas Indonesia vs Libya menjadi momen yang sangat spesial untuk Jordi Amat. Sebab untuk pertama kalinya Jordi dipercaya untuk mengemban tugas berat, yakni sebagai kapten Timnas Indonesia.

Kesempatan berharga itu didapat Jordi kala membela Timnas Indonesia kontra Libya pada laga uji coba di Turki, Selasa 2 Januari 2024 lalu. Dia yang masuk di babak kedua langsung dipercaya menyandang ban kapten. Sebelumnya, Marc Klok yang menjadi kapten di babak pertama.

Sayangnya di momen berharga itu, Jordi gagal membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan karena dilumat 0-4 oleh Libya. Namun begitu, pemain Johor Darul Ta’zim (JDT) ini mengaku tetap bangga. Dia merasa terhormat karena bisa menjabat kapten Skuad Garuda untuk pertama kalinya.

“Ya, itu adalah momen yang sangat spesial,” tutur Jordi dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Jordi Amat

“Saya merasa terhormat menggunakan ban kapten di tangan saya. Itu adalah momen yang membanggakan dalam hidup saya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jordi tidak ingin larut terlalu lama dalam kesenangannya. Mantan pemain Swansea City itu berharap Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif pada laga kedua kontra Libya.

Halaman:
1 2
      
