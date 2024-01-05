Borneo FC Gelar TC di Yogyakarta demi Jaga Asa Juara Liga 1 2023-2024

YOGYAKARTA - Borneo FC mulai menggelar pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta usai kembali dari libur panjang. Hal itu dilakukan Pesut Etam -julukan Borneo FC- demi jaga asa juara Liga 1 2023-2024.

Menurut keterangan Borneo FC di laman resminya, Diego Michiels dan kolega bertolak ke Yogyakarta pada Selasa (2/1/2024). Di sana, mereka menjalani TC hingga satu bulan ke depan sebagai persiapan sebelum bersua Persija Jakarta di pekan ke-24 Liga 1 2023-2024.

“Kita ke Yogyakarta sampai bulan Februari awal. Jadi kita TC di Yogya itu sampai jelang laga kita pekan ke-24 lawan Persija di Stadion Batakan,” ujar Media Officer Borneo FC, Brilian Sanjaya.

Laga Borneo FC vs Persija Jakarta itu akan dilangsungkan di Stadion Batakan pada 6 Februari 2024. Borneo FC harus menggunakan stadion tersebut sebagai homebase-nya karena Stadion Segiri Samarinda tengah direnovasi.

Adapun, Brilian Sanjaya menjelaskan program TC di Yogyakarta sesuai dengan keinginan Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra. Sang pelatih sebelumnya menyampaikan kepada tim untuk bisa mengembalikan dan menjaga kebugaran fisik usai menjalani masa libur.

Dengan tujuan, Borneo FC ingin menjaga asa juara Liga 1 2023-2024 yang sejauh ini masih terbuka lebar. Sebab saat ini, tim berjuluk Pesut Etam itu masih kukuh bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 51 poin dari 23 laga.