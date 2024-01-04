Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sandy Walsh dan Thom Haye, Dulu Juara Bareng Timnas Belanda Kini Berduet di Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |22:01 WIB
Kisah Sandy Walsh dan Thom Haye, Dulu Juara Bareng Timnas Belanda Kini Berduet di Timnas Indonesia
Sandy Walsh dan Thom Haye saat membantu Timnas Belanda U-17 juara Piala Eropa U-17 2012. (Foto: Twitter/ScoutEredivisie)
KISAH Sandy Walsh dan Thom Haye, dulu juara bareng Timnas Belanda kini berduet di Timnas Indonesia menarik untuk diketahui. Ya, keduanya ternyata pernah main bareng di Timnas Belanda, tapi bukan di tim senior melainkan di Tim U-17.

Hebatnya, Sandy Walsh dan Thom Haye yang kini sudah berusia 28 tahun itu juara bersama Timnas Belanda U-17 di kompetisi yang amat prestisius, yakni Piala Eropa U-17 atau Euro U-17 pada 2012 silam. Keduanya pun turut terlibat dalam kemenangan itu.

Sandy Walsh tercatat hanya bermain satu kali di Piala Eropa U-17 2012. Sisanya pemain Timnas Indonesia itu lebih sering di bangku cadangan.

Sedangkan nasib berbeda dirasakan Thom Haye. Pemain yang program naturalisasinya tengah diproses itu selalu bermain di setiap laga Piala Eropa U-17 2012, termasuk di final saat melawan Jerman U-17.

Timnas Belanda U-17 saat juara Piala Eropa U-17 2012

Menariknya lagi, Thom Haye pun sebelumnya sudah pernah juara Piala Eropa U-17 2011 bersama Belanda U-17. Kala itu Sandy Walsh tak masuk ke dalam skuad Timnas Belanda U-17.

Kini, keduanya pun berpeluang untuk bermain bersama lagi di Timnas Indonesia. Sandy Walsh sudah terlebih dahulu bergabung dengan skuad Garuda, sedangkan Thom Haye masih dalam proses.

