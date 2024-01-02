Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Elkan Baggott Gabung TC di Turki, Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Berikan yang Terbaik

JAKARTA – Tiga pemain abroad Indonesia, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Elkan Baggott, gabung pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun memastikan Timnas Indonesia akan berikan yang terbaik di Piala Asia 2023.

Ya, kekuatan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023 bertambah. Dua pemain naturalisasi, Justin Hubner dan Sandy Walsh, telah merapat bersama 28 pemain lain yang lebih dahulu menjalani persiapan di Antalya, Turki.

Satu pemain abroad lainnya, yakni Elkan Baggott, dijadwalkan bergabung pemusatan latihan Timnas Indonesia pada hari ini, Selasa (2/1/2024). Erick Thohir pun menyambut positif bertambahnya amunisi tim asuhan pelatih Shin Tae-yong itu.

Terlebih, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga uji coba melawan Timnas Libya. Laga itu akan digelar pada hari ini, Selasa (2/1/2024) dan Jumat 5 Januari 2024 di Turki. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Qatar, akan dimulai pada 12 Januari 2024.

"Komplet sudah kekuatan utama timnas Merah Putih untuk meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023, Qatar. Dengan gabungnya Hubner, Walsh, lalu Baggott, kini tugas berada di tangan coach Shin untuk meramu tim inti agar tampil makasimal mengarungi perjuangan di Grup D yang tidak ringan," ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa (2/1/2024).