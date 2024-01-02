Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Libya di Laga Uji Coba Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Libya di laga uji coba malam ini, Selasa (2/1/2024) akan diulas Okezone. Pertandingan Timnas Indonesia vs Libya yang digelar di Mardan Sports Complex merupakan laga pemanasan skuad Garuda jelang tampil di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Secara kekuatan, kedua tim cukup berimbang. Libya saat ini berada di peringkat 120, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 146 dunia.

Namun, Timnas Indonesia memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan di laga ini. Sebab, laga ini dapat dijadikan momentum untuk meraih banyak kesuksesan sepanjang 2024.

Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak mau muluk-muluk memandang laga nanti malam. Ia hanya ingin melihat kesiapan Marc Klok dan kawan-kawan jelang mengarungi Piala Asia 2023.

"Jadi (melalui uji coba ini) kami bisa bisa kontrol kondisi pemain. Fokus kami yang pertama memang di Piala Asia. Jadi segala sesuatunya akan difokuskan ke situ," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Melihat deretan lawan di atas, butuh usaha ekstra untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.