Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Libya di Laga Uji Coba Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |18:02 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Libya di Laga Uji Coba Malam Ini, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Libya malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Libya di laga uji coba malam ini, Selasa (2/1/2024) akan diulas Okezone. Pertandingan Timnas Indonesia vs Libya yang digelar di Mardan Sports Complex merupakan laga pemanasan skuad Garuda jelang tampil di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Secara kekuatan, kedua tim cukup berimbang. Libya saat ini berada di peringkat 120, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 146 dunia.

Shin Tae-yong

Namun, Timnas Indonesia memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan di laga ini. Sebab, laga ini dapat dijadikan momentum untuk meraih banyak kesuksesan sepanjang 2024.

Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak mau muluk-muluk memandang laga nanti malam. Ia hanya ingin melihat kesiapan Marc Klok dan kawan-kawan jelang mengarungi Piala Asia 2023.

"Jadi (melalui uji coba ini) kami bisa bisa kontrol kondisi pemain. Fokus kami yang pertama memang di Piala Asia. Jadi segala sesuatunya akan difokuskan ke situ," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Melihat deretan lawan di atas, butuh usaha ekstra untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176753/wasit_kualifikasi_piala_dunia_2026-epJL_large.jpg
Berapa Gaji Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata Segini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176733/timnas_indonesia_dan_timnas_curacao-AgZx_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Mantan Tim Asuhan Patrick Kluivert Curacao, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176722/erick_thohir_dan_presiden_prabowo_subianto-6WCy_large.jpg
Erick Thohir Minta Maaf ke Presiden Prabowo Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176718/presiden_prabowo_subianto-wuU7_large.jpg
Presiden Prabowo Subianto Kecewa Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631789/bogor-10k-siliwangi-bangkitnya-event-lari-legendaris-sejak-1981-ydd.webp
Bogor 10K Siliwangi, Bangkitnya Event Lari Legendaris Sejak 1981
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Blak-blakan Sebut Misi Khusus di AS Trencin, Bukan Sekadar Menit Bermain!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement