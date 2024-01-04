Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanggapi Polemik Mi Instan di Timnas Indonesia, Indra Sjafri Bilang Begini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |15:00 WIB
Tanggapi Polemik Mi Instan di Timnas Indonesia, Indra Sjafri Bilang Begini
Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Beberapa waktu yang lalu ramai beredarnya video salah satu penggawa Timnas Indonesia memakan mi instan saat menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri, pun mencoba memberikan pendapatkannya terkait polemik mi instan tersebut.

Semua itu berawal dari unggahan Marselino Ferdinan di media sosial. Pasalnya, unggahan tersebut memperlihatkan Witan Sulaeman yang sedang memasak mi instan.

Jelas saja unggahan tersebut langsung menjadi buah bibir para warganet, mengingat Timnas Indonesia sedang mematangkan persiapannya untuk Piala Asia 2023.

Menanggapi hal itu, Indra Sjafri justru mengungkapkan tidak mengetahui polemik tersebut. Sebagai Dirtek PSSI, dia menegaskan pola makan pemain Timnas Indonesia terjaga. Pasalnya, PSSI selalu mementingkan makanan ketika meninjau hotel untuk Skuad Garuda bermalam.

Marselino Ferdinan bagikan momen Witan Sulaeman yang asyik makan mi instan

“Saya tidak pernah dengar makan mie instan (polemik pemain makan mie instan). Saya juga sering makan mie instan. Yang jelas pemain tim nasional, makanannya terjaga. Saya jamin itu,” ucap Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (4/1/2024).

“Karena begitu kita memilih hotel, hal pertama yang kita lihat kamar, yang kedua makanan. Dan saya yakin, apalagi tim nasional senior, semua pemain profesional, saya yakin dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik,” tambahnya.

Indra Sjafri juga tidak masalah jika pemain Timnas Indonesia menyantap mi instan. Dia menegaskan bahwa PSSI tidak pernah menyediakan mi instan. Dia juga menjelaskan kalau pihaknya memiliki ahli gizi yang memantau para pemain, baik di level senior maupun junior.

