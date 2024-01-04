Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sempat Iri Lihat Stefano Lilipaly Liburan, Adam Alis Akhirnya Dicoret dari Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:31 WIB
Sempat Iri Lihat Stefano Lilipaly Liburan, Adam Alis Akhirnya Dicoret dari Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023
Adam Alis tak dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@adamalis93)
A
A
A

IRI lihat Stefano Lilipaly liburan, Adam Alis akhirnya dicoret dari Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dengan begitu, gelandang Borneo FC ini bisa menyusul Stefano Lilipaly untuk ikut berlibur di awal tahun.

Sekadar diketahui, AFC membocorkan 26 nama pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan untuk Piala Asia 2023. Dari 26 pemain yang diumumkan AFC di laman resmi mereka, tidak terdapat nama Arkhan Fikri (Arema FC) dan Adam Alis (Borneo FC).

Adam Alis

(Adam Alis (kiri) gagal perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram Borneo FC)

Hal itu menunjukan Arkhan Fikri dan Adam Alis yang kini tengah di Turki mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia, harus rela gagal ambil bagian memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023.

Dicoretnya Adam Alis membuat hehoh jagat maya. Gelandang 30 tahun itu kena nyinyir netizen di media sosial. Lantas, apa penyebab eks gelandang Bhayangkara FC ini kena sindir netizen di media sosial?

Medio Desember 2023, Adam Alis yang tengah bersiap menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki, mengomentari unggahan Stefano Lilipaly yang sedang liburan di Amsterdam, Belanda, bersama keluarganya.

Saat itu, Adam Alis seakan iri dengan Stefano Lilipaly yang mendapat jatah libur karena kompetisi Liga 1 2023-2024 memasuki masa rehat efek bergulirnya Piala Asia 2023. Di saat bersamaan, Adam Alis tak bisa liburan karena harus mengikuti TC Timnas Indonesia di Turki.

“Enak liburan ya,” tulis Adam Alis yang memiliki akun Instagram @adamalis93, mengomentari foto Stefano Lilipaly di Belanda.

Halaman:
1 2
      
