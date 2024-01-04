Timnas Indonesia vs Libya: Witan Sulaeman Berharap Skuad Garuda Menang di Laga Kedua

Timnas Indonesia akan menghadapi Libya di laga uji coba (Foto: PSSI)

ANTALYA - Witan Sulaeman berharap Timnas Indonesia bisa mengalahkan Libya pada pertemuan kedua dalam laga uji coba. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Mardan Sports Complex, Turki, Jumat (5/1/2024).

Pada pertemuan pertama, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tumbang 0-4 dari Libya. Laga itu dimainkan di di Mardan Sports Complex, Turki, Selasa (2/1/2024).

Witan Sualeman mengatakan timnya akan berusaha tampil lebih baik dalam laga kedua itu. Sebab, dia menyatakan Timnas Indonesia tidak mau menelan kekalahan telak seperti pertemuan pertama.

"Semoga kami di pertandingan selanjutnya bisa menang," kata Witan dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (4/1/2024).

BACA JUGA:

Pemain Bhayangkara FC itu mengatakan kemenangan akan menambah kepercayaan diri para pemain untuk Piala Asia 2023. Nantinya, tinggal mematangkan tim agar makin siap untuk ajang tersebut.

"(Kemenangan) pertandingan itu karena penting sekali untuk moral tim juga," ucapnya.