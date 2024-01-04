Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Witan Sulaeman Tak Kaget Diminta Shin Tae-yong Main di Posisi Bek saat Timnas Indonesia Hadapi Libya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:25 WIB
Witan Sulaeman Tak Kaget Diminta Shin Tae-yong Main di Posisi Bek saat Timnas Indonesia Hadapi Libya
Penggawa Timnas Indonesia, Witan Sulaeman (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA - Witan Sulaeman dimainkan sebagai bek sayap saat Timnas Indonesia menghadapi Libya di laga uji coba, awal pekan kemarin. Witan mengaku tak kaget terlebih ia juga pernah melakukannya saat masih bermain untuk Persija Jakarta.

Witan yang kini membela Bhayangkara FC itu mengatakan sebenarnya sudah terbiasa dengan gaya bermain di posisi bek. Namun, dia hanya sedikit adaptasi sedikit saja dari bek sayap kiri ke kanan.

"Sebelumnya pernah main di wingback kiri waktu bermain di Persija dan saya pikir tidak beda jauh ya kalau bermain di wingback kiri atau wingback kanan," kata Witan dilansir dari laman PSSI, Kamis (4/1/2023).

Witan mengatakan saat ini apapun instruksi tim pelatih buatnya akan berusaha diterima dengan baik. Sebab, baginya terpenting bisa berkontribusi untuk Timnas Indonesia.

"Saya pikir sama saja. Saya juga bermain kan mengikuti instruksi pelatih dan memberikan yang terbaik untuk bisa membantu tim," ucapnya.

