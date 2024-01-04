Kisah Mohammed Rashid, Pemain Bali United Ini Lakukan Latihan Yoga Sebelum Gabung Timnas Palestina di Piala Asia 2023

Mohammed Rashid menyempatkan diri berlatih yoga jelang tampil bersama Timnas Palestina di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@moerashid95)

KISAH Mohammed Rashid, pemain Bali United yang lakukan latihan yoga sebelum gabung Timnas Palestina di Piala Asia 2023 patut diulas. Sebab, gerakan-gerakan yoga memang dapat membantu menjaga kebugaran tubuh.

Seperti diketahui, Rashid merupakan salah satu pilar andalan dari Timnas Palestina. Dia berhasil membawa negaranya melaju hingga ke putaran final Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

Dengan adanya gelaran Piala Asia 2023 ini, maka kompetisi Liga 1 juga diliburkan. Terhitung, laga Bali United menghadapi Persib Bandung pada 18 Desember 2023 menjadi yang terakhir dimainkan Rashid sebelum memenuhi panggilan Timnas Palestina.

Menariknya, memasuki masa libur kompetisi, Rashid tidak langsung kembali ke negaranya untuk menjalani pemusatan latihan (TC). Dia justru menyempatkan waktu untuk melakukan latihan yoga terlebih dahulu di Sidemen, Karangasem, Bali.

BACA JUGA: Gelandang Bali United Mohammed Rashid Kesal karena Banyak yang Tutup Mata terhadap Kekejaman Israel

Dalam potret yang dibagikan di akun Instagram-nya, Rashid mengatakan latihan yoga ini bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus untuk menjaga kondisi mentalnya. Hal itu sangat diperlukan di tengah jeda kompetisi.

“Tidak ada yang lebih penting selain mempersiapkan fisik dan mental untuk Piala Asia 2023 bersama Palestina," tulis Rashid dalam unggahan di akun @moerashid95, Kamis (4/1/2024).