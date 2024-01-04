Andritany Ardhiyasa Minta Persija Jakarta Habis-habisan di Paruh Akhir Liga 1 2023-2024

Andritany Ardhiyasa ingin Persija Jakarta tampil habis-habisan di sisa Liga 1 2023-2024 (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA - Andritany Ardhiyasa menegaskan Persija Jakarta harus tampil habis-habisan di sisa laga Liga 1 2023-2024. Sang kapten menegaskan latihan mandiri selama jeda Liga 1 2023-2024 menjadi kewajiban untuk semua pemain.

"Semua tahu bahwa kami harus habis-habisan di sisa laga musim ini,” kata Andritany, mengutip dari laman resmi Persija, Kamis (4/1/2024).

“Menurut saya latihan mandiri sudah menjadi kewajiban kami semua sebagai pemain Persija. Semua sudah sadar betul pentingnya menjaga fisik selama waktu liburan," imbuh pemain yang akrab disapa Bagol itu.

Para pemain Persija Jakarta sendiri akan kembali berlatih pada pertengahan Januari 2024. Sejauh ini, seluruh penggawa tengah memanfaatkan libur jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 bersama keluarganya masing-masing.

Dalam memanfaatkan waktu liburannya, Andritany berkunjung ke berbagai daerah bersama keluarga, di antaranya jalan-jalan ke Banyuwangi hingga ke Yogyakarta. Kendati begitu, dia pintar-pintar membagi waktu untuk melakukan latihan mandiri.