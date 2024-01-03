Balik ke Jepang, Ryo Matsumura Tetap Latihan Mandiri demi Persija Jakarta

KYOTO - Penggawa Persija Jakarta, Ryo Matsumura pulang kampung ke Jepang saat Liga 1 2023-2024 tengah diliburkan. Menariknya, Ryo tetap berlatih mandiri supaya menjaga kondisinya tetap bugar demi bisa maksimal keitka bermain kembali bersama Persija Jakarta.

Ya, Ryo balik ke kampung halamannya di Kyoto, Jepang. Ia memanfaatkan Liga 1 2023-2024 yang diliburkan karena pemain klub Liga 1 tengah difokuskan membela Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023.

Meski kini sedang bersantai, Ryo nyatanya tetap berlatih mandiri seperti yang memang diminta oleh pihak Persija. Ia pun menilai latihan memang penting agar kondisi fisik tidak menurun setelah waktu berlibur selesai.

“Tentu saja saya akan latihan sendiri. Karena setiap pemain mendapat program latihan khusus yang bisa dilakukan di rumah," kata Ryo dilansir dari laman Persija, Rabu (3/1/2023).

Mantan pemain Persis itu mengatakan latihan yang dilakukan memang sederhana tidak seberat di klub. Namun, dia pastikan itu sudah cukup tetap menjaga kebugarannya.