HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Paling Banyak Cetak Gol di Liga 1 2023-2024, Asisten Pelatih Masih Kurang Puas

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |02:05 WIB
Ketajaman Persib Bandung akan diasah lagi jelang paruh kedua Liga 1 2023-2024 (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG - Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulic, merasa kurang puas dengan ketajaman timnya di Liga 1 2023-2024. Tangan kanan Bojan Hodak itu masih ingin membenahi masalah mencetak gol jelang paruh akhir kompetisi.

Tercatat, saat ini Persib berhasil menorehkan 42 gol dari 23 pertandingan yang telah dijalani di Liga 1 2023-2024. Maung Bandung menjadi satu-satunya tim yang mampu menembus kepala empat dalam urusan membobol gawang lawan.

Bali United vs Persib Bandung

“Ya, kami bangga Persib merupakan tim dengan penyerangan paling produktif sejauh ini di musim ini,” ungkap Paulic kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Kamis (4/1/2024).

Meski demikian, pria asal Kroasia itu menilai ketajaman Persib masih bermasalah. Terbukti, mereka tidak bisa menciptakan gol di tiga laga terakhir sebelum Liga 1 2023-2024 memasuki jeda.

Alhasil, di tiga laga tersebut, Persib hanya mampu meraih dua poin setelah imbang 0-0 lawan PSM Makassar, kalah 0-2 dari Persik Kediri, dan imbang 0-0 saat berhadapan dengan Bali United.

Paulic menyadari, lawan sudah paham cara mematikan lini depan Persib dengan mengunci David da Silva serta Ciro Alves. Dia ingin pemain-pemain lain lebih terlibat dalam penyelesaian akhir.

“Kini, semua sudah mengunci David (da Silva) dan Ciro (Alves). Yang mana itu menjadi masalah utama dan kami harus fokus membenahi itu di masa jeda tengah musim ini,” urai Paulic.

