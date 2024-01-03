Bojan Hodak Ancam Hukum Pemain Persib Bandung yang Kelebihan Berat Badan Usai Libur Panjang

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan peringatan kepada skuadnya meski tengah menjalani liburan yang panjang. Mereka tetap harus mengikuti program yang sudah diberikan oleh pelatih fisik.

Diketahui, skuad Persib Bandung diliburkan selama tiga pekan terhitung sejak 19 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024. Libur panjang itu diberikan lantaran Liga 1 2023-2024 tengah memasuki jeda untuk Piala Asia.

Hodak memastikan skuadnya harus menjalani program fisik meski secara individual. Dengan begitu, kondisi para pemain diharapkan tidak turun usai libur panjang.

“Tentunya mereka harus mengikuti (program) apa yang diberikan tim pelatih fisik,” kata Hodak, dikutip pada Rabu (3/1/2024).

Pihaknya pun memastikan akan melakukan serangkaian tes saat Persib Bandung menggelar latihan bersama yang dimulai pada 10 Januari 2024. Pria asal Kroasia itu berharap kondisi anak asuhnya tetap baik.

“Dan bisa dilihat siapa yang tidak mengikuti program. Andai mereka kerepotan, maka kondisi terburuknya adalah dipinggirkan dari tim,” ancam Hodak.

Selain itu, eks pelatih PSM Makassar tersebut mengingatkan para pemain untuk menjaga berat badan. Dia tidak ingin para pemain kelebihan bobot tubuh saat kembali latihan.