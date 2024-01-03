Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Disebut Hengkang dari PSG, Luis Enrique: Bukan Urusan Saya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |01:08 WIB
Kylian Mbappe Disebut Hengkang dari PSG, Luis Enrique: Bukan Urusan Saya!
Kylian Mbappe kencang dirumorkan akan hengkang dari PSG (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)
A
A
A

PARIS - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, enggan mengomentari kencangnya rumor Kylian Mbappe hengkang. Meski begitu, dia akan tetap melatih sang pemain seperti biasa di lapangan nanti.

Kontrak Mbappe akan habis pada bursa transfer musim panas atau tepatnya Juni 2024. Namun demikian, belum ada tanda-tanda sang pemain akan memperpanjang kontraknya di Parc des Princess.

Kylian Mbappe membawa PSG unggul 1-0 atas Lille (Foto: Reuters/Pascal Rossignol)

Pemain berusia 25 tahun itu justru kencang dirumorkan akan angkat kaki dari Paris. Mbappe dikabarkan sedang dibidik oleh sejumlah klub besar Eropa, mulai dari Real Madrid hingga Liverpool.

Mbappe bahkan sudah menyatakan tidak akan memperpanjang kontraknya di PSG. Soal nasib striker utamanya, Enrique tidak mau berkomentar lebih jauh.

“Ini (rumor Mbappe hengkang) bukan masalah yang bergantung pada saya. Saya bukan orang yang menjawab pertanyaan ini,” ujar Enrique dikutip dari Evening Standard, Rabu (3/1/2024).

