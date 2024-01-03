Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Diminta Lebih Solid saat Lawan Timnas Libya Jilid II

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |00:39 WIB
Timnas Indonesia Diminta Lebih Solid saat Lawan Timnas Libya Jilid II
Egy Maulana Vikri beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
A
A
A

ANTALYA - Timnas Indonesia diminta lebih solid pada laga kedua melawan Timnas Libya nanti. Melalui laman resmi, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) menuliskan tajuk besar yang meminta Skuad Garuda bermain lebih solid soal urusan bertahan.

“Laga kedua, pertahanan harus lebih solid,” tulis tajuk laman resmi PSSI, dikutip pada Rabu (3/1/2024).

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Tentunya, tuntutan ini dirasa wajar setelah Timnas Indonesia dihajar Libya 0-4 di laga persahabatan pertama, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB, di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Turki. Empat gol Libya dihasilkan Ahmed Ekrawa (25’), Omar Al Khoja (58’), Al Qulaib (89’), dan Alaa Al Qajdar (90+2’).

Lini pertahanan dinilai kurang solid dalam pertandingan tersebut. Terkhusus babak kedua, ada dua blunder fatal yang dilakukan oleh pemain bertahan sehingga berujung gol untuk Timnas Libya.

Di sisi lain, pertandingan persahabatan kedua akan masuk dalam hitungan poin ranking FIFA. Meski demikian, poin yang didapat terbilang kecil lantaran pertandingan itu berada di luar kalender FIFA.

Melansir situs resmi PSSI, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan 2,93 poin andai menang, 0,43 poin jika imbang, dan kehilangan 2,07 poin kalau kalah. Kendati sedikit, pasukan Shin Tae-yong harus memaksimalkan kesempatan ini untuk menambah poin di ranking FIFA

Halaman:
1 2
      
