HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Kekalahan Telak Timnas Indonesia 0-4 dari Libya meski Kerahkan Semua Pemain Naturalisasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |00:18 WIB
Media Vietnam Soroti Kekalahan Telak Timnas Indonesia 0-4 dari Libya meski Kerahkan Semua Pemain Naturalisasi
Media Vietnam menyebut Timnas Indonesia kalah telak dari Timnas Libya meski sudah menurunkan semua pemain naturalisasi seperti Rafael Struick (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Thanh Nien, menyoroti kekalahan telak Timnas Indonesia 0-4 dari Timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Padahal, pelatih Shin Tae-yong sudah memainkan semua pemain naturalisasi yang dipanggilnya.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Libya itu berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB. Gol bagi tim tamu disarangkan Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2').

Justin Hubner melakukan dua blunder pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Pada laga itu, Indonesia memainkan dua tim yang berbeda pada kedua babak. Di babak pertama, Shin menurunkan dua pemain naturalisasi, yakni Marc Klok dan Rafael Struick. Hingga paruh pertama berakhir, skuad Garuda tertinggal 0-1.

Lalu, pada babak kedua, Shin mengganti 10 pemain kecuali kiper Syahrul Trisna. Di paruh akhir ini, dia memainkan tiga pemain naturalisasi yakni Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Justin Hubner.

Tragisnya, Indonesia malah kemasukan tiga gol tambahan. Dua dari tiga gol itu terjadi akibat kesalahan Hubner. Hal itulah yang kemudian disorot oleh Thanh Nien.

"Memainkan semua pemain naturalisasinya, Indonesia masih kalah telak dari Libya sebelum Piala Asia," bunyi judul artikel tersebut, dikutip pada Rabu (3/1/2024).

