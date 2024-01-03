Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Baik untuk Timnas Indonesia, Vietnam Dilanda Badai Cedera Jelang Piala Asia 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |00:01 WIB
Kabar Baik untuk Timnas Indonesia, Vietnam Dilanda Badai Cedera Jelang Piala Asia 2023!
Timnas Vietnam dilanda badai cedera jelang Piala Asia 2023 (Foto: VFF)
HANOI - Kabar baik untuk Timnas Indonesia, Timnas Vietnam dilanda badai cedera jelang Piala Asia 2023! Sejumlah pemain di kubu lawan tengah bergelut dengan kebugaran fisik menjelang turnamen empat tahunan itu.

Gelaran Piala Asia 2023 sendiri akan dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Skuad Garuda segrup dengan Vietnam, Timnas Jepang, dan Timnas Irak, di fase Grup D turnamen bergengsi antarnegara Asia itu.

Kim Min-jae membuka keunggulan Timnas Korea Selatan atas Timnas Vietnam (Foto: Reuters/Kim Hong-ji)

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia lebih dulu akan bertemu Irak pada 15 Januari 2024, kemudian melawan Vietnam pada 19 Januari 2024 dan menghadapi Jepang pada 24 Januari 2024. Di antara ketiga lawan di atas, The Golden Stars menjadi tim yang paling realistis bisa dikalahkan.

Di mana, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam dan menahan imbang Irak jika ingin lolos ke babak 16 besar. Sebab, selain juara dan runner-up grup, empat tim peringkat ketiga terbaik juga berhak lolos ke babak fase gugur.

Menariknya, skuad Vietnam di bawah asuhan Philippe Troussier justru mendapat kabar buruk jelang Piala Asia 2023. Menurut laporan media Vietnam, Soha.vn, tim nasional dilanda badai cedera!

"Pelatih Troussier menerima lebih banyak kabar buruk: Vietnam mengalami cedera menjelang putaran final Piala Asia 2023," bunyi laporan Soha.vn, Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
      
