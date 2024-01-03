Eric Bailly Sesalkan Cara Cristiano Ronaldo Angkat Kaki dari Manchester United

VILLARREAL - Eric Bailly menyesalkan Cristiano Ronaldo terlalu cepat angkat kaki dari Manchester United. Pemain yang kini berkostum Villarreal itu menganggap, CR7 berpisah dengan klub dengan keadaan kurang pantas.

Ronaldo kembali ke Manchester United pada Agustus 2021. Megabintang Portugal itu awalnya disambut dengan baik oleh Iblis Merah. Namun, dia berkonflik dengan pelatih Erik ten Hag pada akhir 2022.

Pada akhirnya, Ronaldo yang terikat kontrak hingga Juni 2023, menyudahi masa nostalgianya bersama Manchester United pada November 2022. Pesepakbola berusia 38 tahun itu sempat ‘menganggur’ sampai akhirnya direkrut Al Nassr pada Januari 2023.

Ronaldo mulai memperlihatkan kebangkitannya setelah dinobatkan sebagai topskor pada 2023 dengan 54 gol. Bailly mengenang, mantan rekan setimnya itu masih merupakan pemain terbaik di dunia saat datang ke Old Trafford pada musim panas 2021.

"Cristiano Ronaldo kembali, sang legenda kembali. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di dunia,” kata Bailly dikutip dari Goal International, Rabu (3/1/2024).