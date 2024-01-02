Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 0-4 dari Libya di Laga Uji Coba Jilid I

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:59 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 0-4 dari Libya di Laga Uji Coba Jilid I
Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Libya di laga uji coba. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-4 dari Libya di laga uji coba jilid I yang dilangsungkan di Mardan Sports Complex, Turki, pada Selasa (2/1/2024) malam WIB akan diulas Okezone. Laga ini merupakan persiapan Timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membawa 26 pemain untuk laga ini (minus Shayne Pattynama dan Elkan Baggott). Dari 26 nama yang dibawa, hanya empat pemain yang tidak mendapat kesempatan untuk bermain yakni Asnawi Mangkualam, Muhammad Riyandi, Ernando Ari dan Sandy Walsh.

Dendy Sulistyawan

(Dendy Sulistyawan saat mencoba melewati pemain Libya. (Foto: PSSI)

Bahkan Justin Hubner yang baru tiba di Turki pun mendapat kesempatan menjalani debut di laga ini. Kemudian pertanyaan muncul, kok bisa Shin Tae-yong melakukan pergantian sampai 11 pemain?

Banyaknya pemain yang diganti karena laga ini tidak didaftarkan ke FIFA. Dengan begitu, pergantian pemain pun dapat dilakukan lebih dari lima pemain.

Berhubung tidak didaftarkan ke FIFA, laga ini pun tidak masuk hitungan di ranking FIFA. Karena itu, Timnas Indonesia masih tetap di peringkat 146 dunia dengan 1,064.01 angka, meskipun tumbang 0-4 dari Libya.

Begitu juga dengan Libya yang masih tertahan di posisi 120 dunia dengan 1,155.23 angka. Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, laga kedua Timnas Indonesia vs Libya yang digelar pada Jumat, 5 Januari 2024 akan didaftarkan ke FIFA.

Halaman:
1 2
      
