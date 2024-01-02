Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya: Merah Putih Tertinggal 0-2

ANTALYA - Hasil uji coba Timnas Indonesia vs Libya sudah diketahui. Libya untuk sementara unggul 2-0 pada duel di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa (2/1/2024) malam WIB, hingga menit ke-58.

Gol bagi Libya itu dihasilkan oleh Omar Alkhoja. Dia dengan leluasa menaklukkan Syahrul Trisna Fadillah dari dalam kotak penalti.

Jalannya Pertandingan

Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong mengganti 10 pemain kecuali kiper Syahrul Trisna Fadillah. Kans didapat menit 50 lewat pemain pengganti Adam Alis. Sayangnya, tembakan pemain asal Borneo FC itu membentur tiang.

Libya sayangnya bisa memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia. Kesalahan Justin Hubner mengoper bola, berakibat fatal. Si kulit bundar gagal dibuang dengan baik lagi di wilayah pertahanan.

Bola kemudian jatuh di kaki Alkhoja. Tanpa kesalahan, pemain bernomor punggung 10 itu bisa menaklukkan Syahrul. Libya unggul 2-0.