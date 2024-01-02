Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya: Garuda Tertinggal 0-1 di Menit 25

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:34 WIB
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya: Garuda Tertinggal 0-1 di Menit 25
Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Timnas Libya di menit ke-25 (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA - Hasil uji coba Timnas Indonesia vs Libya sudah diketahui. Libya untuk sementara unggul 1-0 pada duel di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa (2/1/2024) malam WIB.

Gol bagi Libya dicetak oleh Ahmed Ekrawa di menit ke-25. Sementara itu, Timnas Indonesia belum mampu mendapat peluang bagus. 

Timnas Indonesia berlatih di Turki jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Indonesia menggebrak di awal-awal laga. Namun, Libya justru mendapat beberapa peluang bagus di setengah jam pertama pertandingan.

Setelah mendapat sejumlah peluang, Libya akhirnya membuka keunggulan. Kegagalan Wahyu Prasetyo membuang bola di menit ke-25, membuat si kulit bundar jatuh di kaki Ekrawa. 

Tanpa kesalahan, penyerang veteran itu menaklukkan Syahrul Trisna. Indonesia tertinggal 0-1.

Halaman:
1 2
      
