Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya pada 2 Januari 2024 Malam Ini: Sanggup Menang, Shin Tae-yong?

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Libya malam ini. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Libya pada Selasa (2/1/2024) pukul 20.00 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong sedang mempersiapkan diri jelang ambil bagian di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Terhitung dari 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024, Timnas Indonesia melakoni pemusatan latihan di Turki. Selama di Turki, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Libya sebanyak dua kali, yakni pada 2 dan 5 Januari 2024.

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)

Shin Tae-yong tidak muluk-muluk menargetkan kemenangan dalam dua laga nanti. Pelatih 53 tahun itu hanya ingin melihat kesiapan Timnas Indonesia jelang mengarungi Piala Asia 2023.

"Jadi (melalui uji coba ini) kami bisa bisa kontrol kondisi pemain. Fokus kami yang pertama memang di Piala Asia. Jadi segala sesuatunya akan difokuskan ke situ," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI, Selasa (2/1/2024).

Lantas, kenapa Shin Tae-yong memilih Libya sebagai lawan uji coba? Pelatih 53 tahun itu tidak memiliki alasan khusus kenapa memilih Libya.

Dalam pengakuan Shin Tae-yong, ia memilih Libya karena keterbatasan tim yang bisa diajak beruji coba. Sulit mencari lawan tanding mengingat laga digelar awal tahun.