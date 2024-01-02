Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Jelang Lawan Libya: Pakai Deretan Pemain Naturalisasi Masih Kalah?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |12:55 WIB
Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Jelang Lawan Libya: Pakai Deretan Pemain Naturalisasi Masih Kalah?
Timnas Indonesia diremehkan media Vietnam jelang lawan Libya. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyindir Timnas Indonesia jelang bentrok dengan Libya pada Selasa, (2/1/2024) pukul 20.00 WIB. Soha.vn menyebut Timnas Indonesia bakal kalah dari Libya sekalipun diperkuat sejumlah pemain naturalisasi.

Lantas, apa alasan Soha memprediksi Timnas Indonesia akan kalah dari Libya? Perbedaan ranking FIFA menjadi tolok ukur Soha.

Media vietnam sindir Timnas Indonesia jelang lawan Libya

(Media vietnam sindir Timnas Indonesia jelang lawan Libya. (Foto: Soha.vn)

Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat 146 dunia. Sementara itu, Libya menghuni peringkat 120 dunia, alias unggul 26 anak tangga dari skuad Garuda.

"Pakai deretan bintang naturalisasi, Indonesia masih kalah dengan lawan yang berperingkat di bawah Vietnam (Libya)?," tulis judul artikel yang dibuat Soha.vn, dikutip Selasa (2/1/2024).

"Besar kemungkinan Timnas Indonesia akan mengalami kekalahan menjelang putaran final Piala Asia 2023," tambah Soha.vn.

Soha.vn juga menilai Libya sedang dalam performa apik. Tercatat, tim asal Afrika itu tidak terkalahkan dalam lima laga beruntun di semua ajang. Di laga teranyar pada November 2023, Libya menahan tim sekelas Kamerun dengan skor 1-1

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
