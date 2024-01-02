Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Bersiap Hadapi Tantangan Berat di Fase Grup, Saksikan Aksi Skuad Garuda Live Streaming di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |13:49 WIB
Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Bersiap Hadapi Tantangan Berat di Fase Grup, Saksikan Aksi Skuad Garuda Live Streaming di Vision+
Saksikan penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

AFC Asian Cup Qatar 2023 atau yang dikenal sebagai Piala Asia 2023 Qatar akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Total, ada 24 tim yang akan bersaing untuk mendapatkan gelar juara Piala Asia 2023, termasuk Timnas Indonesia.

Seluruh tim dari 24 negara dibagi ke enam grup sehingga ada empat tim di setiap grupnya. Juara dan runner up setiap grup akan otomatis lolos ke babak 16 besar. Lalu, tim yang berada di peringkat ketiga akan berebut empat slot untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia pun akan turut bersaing di ajang itu. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- yang tergabung ke Grup D pun akan menghadapi lawan yang berat, yaitu Irak, Vietnam, dan Jepang.

Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong pun kini sedang menjalani sejumlah latihan dan pemulihan fisik. Dengan begitu, stamina mereka tetap terjaga sepanjang pertandingan.

Hal ini dilakukan Shin Tae-yong agar pemainnya bisa fokus untuk meraih kemenangan. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi Timans Indonesia adalah tim-tim unggulan Asia.

Lantaran akan diikuti tim-tim kuat Asia, ajang Piala Asia 2023 tentunya akan menyuguhkan pertandingan-pertandingan seru. Laga final pun akan digelar pada 10 Februari 2024.

Nantikan pertandingan yang apik dan memukau dalam gelaran AFC Asian Cup Qatar 2023 hanya di live streaming Vision+!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
