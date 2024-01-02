Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Libya Jilid I Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Libya jilid I malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan akan digelar di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, mulai pukul 19.30 WIB.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Libya merupakan laga uji coba. Pertandingan tersebut merupakan rangkaian pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki.

Laga ini juga sekaligus menjadi persiapan Elkan Baggott dan kawan-kawan. Mereka akan menghadapi Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024.

Total, ada dua laga yang akan dilakoni kedua tim dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 yang kini sedang berlangsung di Turki.

Pertandingan pertama Timnas Indonesia vs Libya akan digelar pada malam nanti, Selasa (2/1/2024). Kemudian, Timnas Indonesia akan kembali melawan Libya selang tiga hari atau tepatnya pada Jumat 5 Januari 2024.

Di atas kertas, Libya memiliki kualitas skuad lebih baik. Meski demikian, pelatih Timnas Libya, Milutin Sredojevic, merasa laga tersebut tetap penting untuk dipersiapkan salah satunya untuk menguji kekompakan tim.