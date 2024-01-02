Jude Bellingham Belum Puas Usai Lewati Catatan Cristiano Ronaldo, Bertekad Bawa Real Madrid Panen Gelar pada 2024

MADRID – Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham, memastikan belum puas usai lewati catatan Cristiano Ronaldo pada 2023. Dia pun membeberkan target besarnya yang ingin dicapai pada 2024.

Seperti diketahui, Real Madrid memboyong Bellingham dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain berpaspor Inggris itu ditebus dengan mahar fantastis, yakni sebesar 103 juta euro atau sekira Rp1,7 triliun.

Meski ditebus dengan harga fantastis, Bellingham langsung menunjukan kualitasnya. Tercatat sejauh ini, dia sudah mengemas 17 gol dan lima assist dari 21 penampilannya. Catatan ini melampaui catatan dari Cristiano Ronaldo selama periode yang sama.

Bahkan, Bellingham juga sukses meraih penghargaan Kopa Trophy dan Golden Boy pada 2023. Mantan pemain Birmingham itu benar-benar langsung berjuluk menjadi idola baru bagi para pendukung Real Madrid.

Mengingat pencapaiannya yang mentereng pada 2023, Bellingham pun angkat bicara ketika disinggung soal resolusinya untuk tahun ini. Dia memastikan ingin terus memberikan performa terbaiknya untuk Real Madrid. Dengan begitu, Madrid bisa panen gelar juara.

“Untuk 2024, saya ingin meraih banyak gelar, cetak banyak gol, dan membantu tim memenangkan pertandingan,” kata Bellingham, dilansir dari Goal International, Selasa (2/1/2024).

“Tentunya menikmati menjadi pemain Real Madrid. Tujuan Anda datang ke Real Madrid adalah memenangkan segalanya,” lanjutnya.