Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jude Bellingham Belum Puas Usai Lewati Catatan Cristiano Ronaldo, Bertekad Bawa Real Madrid Panen Gelar pada 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |13:39 WIB
Jude Bellingham Belum Puas Usai Lewati Catatan Cristiano Ronaldo, Bertekad Bawa Real Madrid Panen Gelar pada 2024
Jude Bellingham kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham, memastikan belum puas usai lewati catatan Cristiano Ronaldo pada 2023. Dia pun membeberkan target besarnya yang ingin dicapai pada 2024.

Seperti diketahui, Real Madrid memboyong Bellingham dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain berpaspor Inggris itu ditebus dengan mahar fantastis, yakni sebesar 103 juta euro atau sekira Rp1,7 triliun.

Jude Bellingham

Meski ditebus dengan harga fantastis, Bellingham langsung menunjukan kualitasnya. Tercatat sejauh ini, dia sudah mengemas 17 gol dan lima assist dari 21 penampilannya. Catatan ini melampaui catatan dari Cristiano Ronaldo selama periode yang sama.

Bahkan, Bellingham juga sukses meraih penghargaan Kopa Trophy dan Golden Boy pada 2023. Mantan pemain Birmingham itu benar-benar langsung berjuluk menjadi idola baru bagi para pendukung Real Madrid.

Mengingat pencapaiannya yang mentereng pada 2023, Bellingham pun angkat bicara ketika disinggung soal resolusinya untuk tahun ini. Dia memastikan ingin terus memberikan performa terbaiknya untuk Real Madrid. Dengan begitu, Madrid bisa panen gelar juara.

“Untuk 2024, saya ingin meraih banyak gelar, cetak banyak gol, dan membantu tim memenangkan pertandingan,” kata Bellingham, dilansir dari Goal International, Selasa (2/1/2024).

“Tentunya menikmati menjadi pemain Real Madrid. Tujuan Anda datang ke Real Madrid adalah memenangkan segalanya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632099/timnas-indonesia-u23-imbang-lawan-india-hokky-caraka-beber-kendala-komunikasi-ibx.webp
Timnas Indonesia U-23 Imbang Lawan India, Hokky Caraka Beber Kendala KomunikasiÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/abiyu_raffi.jpg
Resmi! Ini 8 Atlet Indonesia di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement