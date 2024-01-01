Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Absen Lawan Libya di Laga Jilid I, Nomor 1 Tahun Baruan di Belanda

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |21:31 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Absen Lawan Libya di Laga Jilid I, Nomor 1 Tahun Baruan di Belanda
Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Libya di laga jilid I. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Libya di laga jilid I akan diulas Okezone. Sebelum mengarungi Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki.

Selama di Turki, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua laga uji coba, yakni kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Namun, satu hari jelang pertemuan perdana Timnas Indonesia vs Libya, masih ada tiga pemain yang belum bergabung.

Rencananya, tiga pemain ini baru akan bergabung hari ini atau paling lambat pada Selasa, 2 Januari 2024. Berhubung baru tiba di Turki pada hari ini atau esok, secara persiapan nama-nama di bawah ini tak sebaik nama-nama lain.

Karena itu, nama-nama ini diprediksi Okezone akan absen lawan Libya di laga jilid I. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Libya di laga jilid I:

3. Sandy Walsh

Sandy Walsh

Sandy Walsh merupakan pemain yang diharapkan tampil bersinar di Piala Asia 2023. Pengalaman bermain di kasta teratas Liga Belgia bersama KV Mechelen, diharapkan dapat mendongkrak kualitas Timnas Indonesia di ajang empat tahunan ini.

Namun, untuk laga kontra Libya pada 2 Januari 2024, Sandy Walsh hampir pasti absen. Dengan begitu, posisi wing back atau fullback kanan bakal ditempati kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176454/shayne_pattynama-752h_large.jpg
Shayne Pattynama Patah Hati Gagal ke Piala Dunia 2026: Kami Bermimpi Membuat Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176450/eliano_reijnders-nNr3_large.jpg
Mimpi ke Piala Dunia 2026 Sirna, Eliano Reijnders Janjikan Hal Ini Bersama Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176448/ole_romeny-8lF5_large.jpg
Curhat Pilu Ole Romeny Usai Gagal Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176522/shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-lWP1_large.jpg
Shin Tae-yong Bantah Rumor Kembali Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631835/turnamen-tenis-dunia-minggu-ini-atp-250-almaty-european-dan-nordic-open-2025-link-streaming-di-vision-hdi.webp
Turnamen Tenis Dunia Minggu Ini: ATP 250 Almaty, European, dan Nordic Open 2025 Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/orang_tua_justin_hubner.jpg
3 Alasan Justin Hubner Tidak Masuk Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement