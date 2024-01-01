3 Pemain Timnas Indonesia yang Absen Lawan Libya di Laga Jilid I, Nomor 1 Tahun Baruan di Belanda

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Libya di laga jilid I. (Foto: Instagram/@pssi)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Libya di laga jilid I akan diulas Okezone. Sebelum mengarungi Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki.

Selama di Turki, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua laga uji coba, yakni kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Namun, satu hari jelang pertemuan perdana Timnas Indonesia vs Libya, masih ada tiga pemain yang belum bergabung.

Rencananya, tiga pemain ini baru akan bergabung hari ini atau paling lambat pada Selasa, 2 Januari 2024. Berhubung baru tiba di Turki pada hari ini atau esok, secara persiapan nama-nama di bawah ini tak sebaik nama-nama lain.

Karena itu, nama-nama ini diprediksi Okezone akan absen lawan Libya di laga jilid I. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Libya di laga jilid I:

3. Sandy Walsh





Sandy Walsh merupakan pemain yang diharapkan tampil bersinar di Piala Asia 2023. Pengalaman bermain di kasta teratas Liga Belgia bersama KV Mechelen, diharapkan dapat mendongkrak kualitas Timnas Indonesia di ajang empat tahunan ini.

Namun, untuk laga kontra Libya pada 2 Januari 2024, Sandy Walsh hampir pasti absen. Dengan begitu, posisi wing back atau fullback kanan bakal ditempati kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam.