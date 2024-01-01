Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Butuh Dukungan Masif Suporter di Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |22:11 WIB
Timnas Indonesia Butuh Dukungan Masif Suporter di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia butuh dukungan suporter pada Piala Asia 2023 (Foto: MPI/Astra Bonardo)
A
A
A

ANTALYA - Wahyu Prasetyo mengatakan Timnas Indonesia butuh dukungan pada Piala Asia 2023 di Qatar. Hal itu agar semangat pemain menjadi berlipat ganda dalam pesta sepak bola Asia tersebut.

Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan berhadapan dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam dalam fase Grup D Piala Asia 2023. Ajang itu akan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia berlatih di Turki jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

Wahyu sadar Qatar menang jauh dari Indonesia. Namun, dia berharap tetap ada dukungan masif dari suporter di negara itu. Sebab, dukungan suporter akan membakar semangat skuad Garuda.

"Pesannya, tetap dukung Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia," kata Wahyu dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (1/1/2024).

Pemain PSIS Semarang itu memastikan timnya pun sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk ajang itu. Oleh dikarenakan, target timnya adalah dapat melaju ke babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Semprot Wasit Ma Ning: Saya Respek, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement