Timnas Indonesia Butuh Dukungan Masif Suporter di Piala Asia 2023

ANTALYA - Wahyu Prasetyo mengatakan Timnas Indonesia butuh dukungan pada Piala Asia 2023 di Qatar. Hal itu agar semangat pemain menjadi berlipat ganda dalam pesta sepak bola Asia tersebut.

Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan berhadapan dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam dalam fase Grup D Piala Asia 2023. Ajang itu akan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.

Wahyu sadar Qatar menang jauh dari Indonesia. Namun, dia berharap tetap ada dukungan masif dari suporter di negara itu. Sebab, dukungan suporter akan membakar semangat skuad Garuda.

BACA JUGA: Wahyu Prasetyo Berambisi Bawa Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023

"Pesannya, tetap dukung Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia," kata Wahyu dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (1/1/2024).

Pemain PSIS Semarang itu memastikan timnya pun sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk ajang itu. Oleh dikarenakan, target timnya adalah dapat melaju ke babak 16 besar.