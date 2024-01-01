Ajak Pemain Top Dunia ke Liga Arab Saudi, Cristiano Ronaldo: Kompetisinya Makin Berkembang!

RIYADH – Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo mengajak para pemain top dunia untuk bermain di Liga Arab Saudi. Ia berkata seperti itu karena menurut Ronaldo saat ini Liga Arab Saudi sudah makin berkembang dan kompetitif, sehingga layak menjadi destinasi para pemain top untuk mencari tantangan di luar Eropa.

Sebagaimana diketahui, Ronaldo bergabung bersama Al Nassr sejak Januari 2023. Tampaknya, pemain itu pun makin nyaman berkarier di Asia karena sejauh ini cukup produktif.

Cristiano Ronaldo meyakini nantinya akan makin banyak bintang dunia yang akan tergoda dengan Liga Arab Saudi. Dia menilai Liga Arab Saudi semakin berkualitas dan tidak boleh dipandang sebelah mata.

"Sekarang yang terpenting adalah Liga Arab Saudi semakin berkembang. Para pemain kini ingin datang ke sini karena mereka tahu liga itu kompetitif," kata Ronaldo dilansir dari Tuttomercato, Senin (1/1/2024).

Mantan pemain Manchester United itu mengatakan Liga Arab Saudi pun menjadi tontonan yang menghibur saat ini. Sebab, banyak yang memberikan perhatian khusus untuk liga di sana.

"Sekarang seluruh dunia menyaksikan kejuaraan ini," sambung Ronaldo.